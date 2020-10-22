Названы самые матерящиеся города России 

Исследование провело агентство «Интериум». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Город Дно Псковской области второй раз подряд возглавил рейтинг самых матерящихся в соцсетях городов России. Индекс составил 1786,05. На втором месте из 10 — Краснодар (131,87), на третьем — Москва (111,37). Далее идут Калининград (109,3), Санкт-Петербург (105,22), Анапа (88,16), Мурманск (84,35), Ростов-на-Дону (83,92), Петрозаводск (82,28) и Владивосток (79,25).

Эксперты агентства обратили внимание на то, что по сравнению с прошлым годом, в нынешнем исследовании новичками стали мегаполисы и крупные города, которые вытеснили из десятки менее населенные. Они связали это с тем, что жители больших городов с трудом переживают пандемию, финансовые трудности и прошедший карантин.

Также аналитики обратили внимание, что мата стало больше — лексикон увеличился на 91 слово.