Арабская страна разрешила гражданский брак и спиртное

Власти Объединенных Арабских Эмиратов отменили уголовную ответственность за сожительство вне брака, употребление алкогольных напитков и попытку суицида. Об этом сообщили РИА Новости, сославшись на местные СМИ.
Теперь граждане Эмиратов старше 21 года официально могут посещать питейные заведения. Ранее такая опция была доступна только иностранцам, которые не придерживаются канонов ислама. К тому же в стране ужесточили меру пресечения за насилие над женщинами.
Кроме того, была отменена статья, которая смягчала наказание за преступления, совершенные в защиту чести.