На острове в Тирренском море к северу от Сицилии произошел взрыв в одном из кратеров действующего вулкана Стромболи. Об этом пишет газета Il Mattino.

Мощный взрыв попал на видео. Вулкан Стромболи выбросил столб пепла, который осел на территории населенных пунктов, расположенных по близости.

Известно, что последнее крупное извержение вулкана произошло в 2009 году. Стромболи имеет три активных кратера. В прошлом году при извержении погиб один человек.