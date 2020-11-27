Деревня в Австрии сменит нецензурное название 

Деревня в Австрии Фуккинг (Fucking), расположенная в 350 километрах от Вены, сменит свое название из-за назойливых туристов. Об этом сообщает Guardian.

Жители местности устали от туристов, которые приезжают к ним и фотографируются со смешным названием деревни, табличками и дорожными знаками. Кроме того, за несколько лет приезжие крали таблички с названием Fucking.

Фуккинг планируют переименовать в Фуггинг (Fugging). Местные жители надеятся, что смена названия избавит их от насмешек и воровства.

На самом деле название Фуккинг произошло от имени человека Фокко, который, вероятно, жил в этих местах в Средневековье.