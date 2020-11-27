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Деревня в Австрии сменит нецензурное название 

Елизавета Назарова 14 часов назад
Деревня в Австрии сменит нецензурное название
Фото: Tobias "ToMar" Maier / wikipedia.org
Деревня в Австрии Фуккинг (Fucking), расположенная в 350 километрах от Вены, сменит свое название из-за назойливых туристов. Об этом сообщает Guardian.
Жители местности устали от туристов, которые приезжают к ним и фотографируются со смешным названием деревни, табличками и дорожными знаками. Кроме того, за несколько лет приезжие крали таблички с названием Fucking.
Фуккинг планируют переименовать в Фуггинг (Fugging). Местные жители надеятся, что смена названия избавит их от насмешек и воровства.
На самом деле название Фуккинг произошло от имени человека Фокко, который, вероятно, жил в этих местах в Средневековье.
Ранее "Рамблер" сообщал, что россияне назвали идеальное место для празднования Нового года.
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