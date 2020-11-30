Археологи обнаружили дом Иисуса 

В израильском Назарете археологи нашли дом, где, как предполагается, свое детство провел Иисус Христос с Марией и Иосифом. Об этом сообщает BBC.

Профессор Кен Дарк из Университета Рединга 14 лет изучал остатки жилища первого века под современным монастырем. Впервые предположение о принадлежности этого дома семье Иисуса было выдвинуто в XIX веке. Однако в 1930-х эту идею опровергли.

Установлено, что древнее жилище находится под Византийской церковью, которая, в свою очередь, расположена под современным монастырем сестер Назаретских:

«Мы знаем из письменных свидетельств, что эта церковь была построена в византийский период на месте дома Иисуса и жилища, сохранившегося в его склепе»,

— подчеркнул профессор.

Дарк индетифицировал дом как строение первого века нашей эры, выдолбленное в скалистом склоне холма. Ученый убежден, что строитель жилища прекрасно разбирался в обработке камня — это то, чего и следовало ожидать от ремесленника, коим был Иосиф, отец Иисуса.