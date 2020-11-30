Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶

Археологи обнаружили дом Иисуса 

Мира Маркина 10 часов назад
Археологи обнаружили дом Иисуса
Фото: Ken Dark
В израильском Назарете археологи нашли дом, где, как предполагается, свое детство провел Иисус Христос с Марией и Иосифом. Об этом сообщает BBC.
Профессор Кен Дарк из Университета Рединга 14 лет изучал остатки жилища первого века под современным монастырем. Впервые предположение о принадлежности этого дома семье Иисуса было выдвинуто в XIX веке. Однако в 1930-х эту идею опровергли.
Установлено, что древнее жилище находится под Византийской церковью, которая, в свою очередь, расположена под современным монастырем сестер Назаретских:

«Мы знаем из письменных свидетельств, что эта церковь была построена в византийский период на месте дома Иисуса и жилища, сохранившегося в его склепе»,

— подчеркнул профессор.
Дарк индетифицировал дом как строение первого века нашей эры, выдолбленное в скалистом склоне холма. Ученый убежден, что строитель жилища прекрасно разбирался в обработке камня — это то, чего и следовало ожидать от ремесленника, коим был Иосиф, отец Иисуса.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о цветных лестницах и других странностях советских домов.
Видео дня. Что будет, если человек попадет в черную дыру
Комментарии 14
Места , Иисус Христос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
08:06
Курьезы, попавшие на скрытую камеру
Безумный мир
Воришки-неудачники, попавшие на видео
10:19
Воришки-неудачники, попавшие на видео
Люди
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
02:22
Рыбак неожиданно выловил крокодила-гиганта
Безумный мир
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
00:29
На видео попала цапля, оседлавшая бегемота
Безумный мир
В тайском кофе официантом стал робот
02:00
В тайском кофе официантом стал робот
Безумный мир
Самые чудовищные женщины в истории
08:59
Самые чудовищные женщины в истории
Люди
Находки, которые ввели в ступор археологов
10:52
Находки, которые ввели в ступор археологов
Вещи
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
20:04
10 юных гений, превратившихся во взрослых-монстров
Люди Истории
Самые опасные животные мира
08:04
Самые опасные животные мира
Безумный мир
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
02:00
На видео сняли свадебный шатер, свалившийся на гостей
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение