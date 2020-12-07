Названы самые курящие и пьющие регионы России 

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Составлен рейтинг регионов России по итогам 2017-2019 годов, в которых жители больше всего подвержены вредным привычкам. годов. Об этом сообщает РИА Новости.

При составлении рейтинга специалисты учитывали потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения или связанных с запрещенными препаратами, а также смертность от отравлений спиртным.

В результате самыми пьющими и курящими регионами страны оказались Магаданская и Сахалинская области, республики Хакасия и Бурятия.

Тем временем в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тамбовской области оказалось меньше всего жителей, предпочитающих вредные привычки.