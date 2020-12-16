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Выяснилось, кто живет в «самом одиноком в мире» доме 

Анна Арсеньева 11 часов назад
Выяснилось, кто живет в «самом одиноком в мире» доме
Фото: Public Domain / Wikimedia
Стало известно, кто живет в единственном здании на острове Эдлидаэй в Исландии, который называют "самым одиноким домом в мире". Об этом пишет The Sun.
Как оказалось, дом построили для себя в качестве базы отдыха члены объединения охотников, которые приезжают туда за морской птицей тупик. Внутри есть несколько комнат с кроватями и диванами.
Кроме того, охотники сделали для себя сауну и систему сбора дождевой воды, а электричества и водопровода в постройке нет.
Фото дома вызвало обсуждение среди пользователей Сети. Некоторые написали, что такая уединенная жизнь — мечта для них. Они предположили, что там нет мобильной связи и интернета, и задались вопросом, кто поставляет на остров еду.
Ранее "Рамблер" сообщал, что британцы нашли в саду старые монеты и стали богачами.
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