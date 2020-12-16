Выяснилось, кто живет в «самом одиноком в мире» доме 

Стало известно, кто живет в единственном здании на острове Эдлидаэй в Исландии, который называют "самым одиноким домом в мире". Об этом пишет The Sun.

Как оказалось, дом построили для себя в качестве базы отдыха члены объединения охотников, которые приезжают туда за морской птицей тупик. Внутри есть несколько комнат с кроватями и диванами.

Кроме того, охотники сделали для себя сауну и систему сбора дождевой воды, а электричества и водопровода в постройке нет.

Фото дома вызвало обсуждение среди пользователей Сети. Некоторые написали, что такая уединенная жизнь — мечта для них. Они предположили, что там нет мобильной связи и интернета, и задались вопросом, кто поставляет на остров еду.