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Крупный пожар на берегу Черного моря попал на видео 

Даня Виттиг 1 час назад
На побережье Черного моря произошел мощный пожар. Происшествие попало на видео, которое очевидцы опубликовали в Telegram-канале «ЧП Сочи».
На кадрах видно, как набережную заполоняет густой черный дым, а одна из построек охвачена огнем. Также слышен вой сирен.
Как уточняет канал, возгорание началось в одном из кафе поселка Сириус на Имеретинской низменности в Адлерском районе Сочи.
По словам свидетелей, на место уже прибыли пожарные и бригады скорой помощи. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее "Рамблер" сообщал о катастрофе, которая потрясла весь СССР.
Места , Видео
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