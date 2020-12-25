Тысячи желеобразных шариков покрыли пляж Лос-Анджелеса

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Возле американского города Лос-Анджелес, штат Калифорния, волны выбросили на берег тысячи желеобразных шариков. Об этом сообщает издание Evening Standard.

Местные выяснили, что шарики оказались гребневиками рода Pleurobrachia, которые по-английски называют морским крыжовником. Это небольшие морские животные с гребнями из ресничек, которые служат для передвижения. Являются важной частью рациона европейской сельди.