Рыбак поймал самого большого в мире морского окуня 

Рыбак Эрик Петерсон у берегов американского штата Техас поймал мраморного морского окуня рекордного размера. Об этом сообщает сайт Mysanantonio.com.

Рыба было выловлена в Мексиканском заливе во время 56-часовой морской поездки недалеко от техасского города Порт-Арансас. После возвращения на берег Эрик взвесил улов и обнаружил, что окунь весит 21,43 килограмма.

Ранее самый большой мраморный морской окунь, зарегистрированный департаментом парков и дикой природы штата Техас, был пойман в 2012 году и весил 17 килограммов.

Чтобы зарегистрировать мировой рекорд, Петерсону необходимо направить в Международную ассоциацию спортивной рыбалки (IGFA) заявку с указанием длины лески и описанием использованной снасти, а также фотографию рыбы.