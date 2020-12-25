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Рыбак поймал самого большого в мире морского окуня 

Мария Грибова 3 часа назад
Рыбак поймал самого большого в мире морского окуня
Фото: Dolphin Docks Deep Sea Fishing
Рыбак Эрик Петерсон у берегов американского штата Техас поймал мраморного морского окуня рекордного размера. Об этом сообщает сайт Mysanantonio.com.
Рыба было выловлена в Мексиканском заливе во время 56-часовой морской поездки недалеко от техасского города Порт-Арансас. После возвращения на берег Эрик взвесил улов и обнаружил, что окунь весит 21,43 килограмма.
Ранее самый большой мраморный морской окунь, зарегистрированный департаментом парков и дикой природы штата Техас, был пойман в 2012 году и весил 17 килограммов.
Чтобы зарегистрировать мировой рекорд, Петерсону необходимо направить в Международную ассоциацию спортивной рыбалки (IGFA) заявку с указанием длины лески и описанием использованной снасти, а также фотографию рыбы.
Ранее «Рамблер» писал о том, что крупный пожар на берегу Черного моря попал на видео.
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