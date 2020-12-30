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Как живут гопники в разных странах 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Мы привыкли к тому, что в современном мире гопников можно встретить только на окраинах провинциальных городов России, но на самом деле это не так. Гопникам называют отдельную субкультуру. Эти люди живут по определенным "понятиям", схожим с воровскими традициями.
На самом деле гопники есть и в других странах, не только на постсоветском пространстве. Смотрите видео и узнаете, насколько эта культура в России похожа на то, что происходит в других государствах.
Ранее "Рамблер" сообщал, что блогер признан самым красивым мужчиной планеты.
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