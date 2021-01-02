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Власти Москвы назвали самую загруженную станцию метро 2020 года 

Мария Грибова 1 час назад
Власти назвали самую загруженную станцию метро 2020 года
Фото: РИА Новости
Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы назвал станцию метро, которой в 2020 году пассажиры посещали чаще всего. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Самой популярной оказалась станция «Комсомольская» Кольцевой линии. В 2020 году ею воспользовались почти 24 миллиона пассажиров.
Однако по сравнению с 2019 годом количество пассажиров, посетивших ее, сократилось на 45%. Причиной снижения пассажиропотока стала пандемия коронавируса.
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Места , Анна Павлова , Правительство Москвы
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