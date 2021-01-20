Российский парк открыл вакансию отшельника 

Плейстоценовый парк в Якутии открыл вакансию для людей, ищущих покоя и уединения. Работнику предстоит стать отшельником и жить в небольшом доме, расположенном между парком и поселком Черский. Описание вакансии опубликовано на странице заповедника в Facebook.

«На полпути между Плейстоценовым парком и поселком Черский есть полевая база с домиком, дизельной и двумя комплектами автоматического полевого оборудования, находящимися в 500 метрах от базы. Требуется жить в домике, следить, чтобы дизель-генератор работал, и его периодически заправлять и менять масло; раз в день ходить к аппаратуре и следить за исправностью сохраняемых данных, раз в две недели списывать данные»,

— говорится в объявлении о вакансии.

База, где должен будет разместиться отшельник, находится у реки. Расстояние до поселка Черский — 15 километров. Дом отшельника отапливается печкой. Кроме того, в качестве удобств предоставляются свет, телевизор, сотовая связь и комплект спутникового интернета.

Будущий сотрудник должен уметь пользоваться компьютером, иметь опыт работы с техникой и двигателями (желательно) и обладать базовыми навыками полевой жизни. Кроме того, приветствуется знание английского и/или немецкого. Отшельнику гарантируют официальное трудоустройство, зарплату в размере 40 тысяч рублей, продуктовый набор, полевую экипировку и необходимый полевой инвентарь.