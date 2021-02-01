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Сена вышла из берегов в Париже 

Анна Арсеньева 38 минут назад
Сена вышла из берегов в Париже
Фото: depositphotos.com
В последние дни из-за дождей в Париже повысился уровень воды в реке Сене. Несколько набережных закрыли. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили в мэрии города, уровень воды поднялся примерно на четыре метра. В последующие дни его повышение продолжится, согласно прогнозам специалистов.

"Служба прогнозирования наводнений повысила рейтинг метеоопасности до желтого для Парижа. Этот уровень соответствует риску наводнения или быстрого подъема уровня воды, который не причиняет значительного ущерба, но требует особой бдительности", — сообщили в парижской мэрии.

@olivierheckmann
Во время наводнения в Париже в январе 1910 года уровень воды поднимался до 8,62 метра.
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