Птицы начали замерзать на лету из-за морозов в России 

Из-за аномальных морозов в Амурской области птицы начали замерзать на лету и падать на землю. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте регионального управления по охране животного мира.

«Для госинспекторов и охотоведов это печально, но неудивительно. В северных и центральных районах области всю неделю температура воздуха опускается ниже минус 50 градусов», — написали в посте.

Публикацию сопроводили фотографией обледеневшей самки фазана, которая не выдержала морозов.

Как сообщили в управлении, за последние годы таких ситуаций не было. Чтобы птицы не замерзали, их подкармливают кукурузой, пшеницей и зерноотходами.

В ближайшее время аномальные морозы в Амурской области сохранятся.