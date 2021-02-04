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Птицы начали замерзать на лету из-за морозов в России 

Анна Арсеньева 7 часов назад
Птицы начали замерзать на лету из-за морозов в России
Фото: @ohotaamur
Из-за аномальных морозов в Амурской области птицы начали замерзать на лету и падать на землю. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте регионального управления по охране животного мира.

«Для госинспекторов и охотоведов это печально, но неудивительно. В северных и центральных районах области всю неделю температура воздуха опускается ниже минус 50 градусов», — написали в посте.

Публикацию сопроводили фотографией обледеневшей самки фазана, которая не выдержала морозов.
Как сообщили в управлении, за последние годы таких ситуаций не было. Чтобы птицы не замерзали, их подкармливают кукурузой, пшеницей и зерноотходами.
В ближайшее время аномальные морозы в Амурской области сохранятся.
Ранее "Рамблер" сообщал, что эксперты рассказали, как сохранить работу смартфона на морозе.
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