Ураган в Магадане сдул людей и кровлю

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Ураган в Магадане сдул людей и попал на видео 

Мира Маркина 5 часов назад
Порывистый ветер в Магадане сдувал на улице различные конструкции и горожан. Очевидцы сняли на видео произошедшее. Кадры из Магадана опубликовал telegram-канал Baza.
На первых кадрах видно, как троих россиян на улице настигает ураган. Чтобы устоять на ногах, люди хватаются за ограждения и дорожные знаки. Далее видно, как по воздуху летают фрагменты кровли, а на автомобили падают деревянные и железные части построек.
Власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу, школьникам разрешено не посещать уроки. По данным МЧС, ураган в Магадане продлится еще два дня.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что четырехметровый крокодил съел двух акул и попал на видео.
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