Ураган в Магадане сдул людей и кровлю

Порывистый ветер в Магадане сдувал на улице различные конструкции и горожан. Очевидцы сняли на видео произошедшее. Кадры из Магадана опубликовал telegram-канал Baza.

На первых кадрах видно, как троих россиян на улице настигает ураган. Чтобы устоять на ногах, люди хватаются за ограждения и дорожные знаки. Далее видно, как по воздуху летают фрагменты кровли, а на автомобили падают деревянные и железные части построек.

Власти города рекомендовали жителям не выходить на улицу, школьникам разрешено не посещать уроки. По данным МЧС, ураган в Магадане продлится еще два дня.