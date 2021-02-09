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Четырехметровый крокодил съел двух акул и попал на видео 

Стелла Шмель 1 час назад
Неподалеку от города Кардуэлл в штате Квинсленд в Австралии крокодил выполз на берег водоема и съел двух акул. Происходящее запечатлели очевидцы. На новость обратило внимание издание 7 News.
Это случилось 7 февраля, когда рыбаки Ивонна и Тони поймали двух небольших акул и оставили их на берегу океана. Спустя несколько секунд из воды появился четырехметровый крокодил и моментально проглотил найденную добычу.
Гребнистый крокодил считается одним из самых крупных и опасных хищников на планете. Самцы могут весить до двух тонн, а их размеры могут достигать семи метров.
Ранее "Рамблер" писал, что тропические клопы атакуют жителей домов в российском городе.
Истории , Видео
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