Неподалеку от города Кардуэлл в штате Квинсленд в Австралии крокодил выполз на берег водоема и съел двух акул. Происходящее запечатлели очевидцы. На новость обратило внимание издание 7 News.

Это случилось 7 февраля, когда рыбаки Ивонна и Тони поймали двух небольших акул и оставили их на берегу океана. Спустя несколько секунд из воды появился четырехметровый крокодил и моментально проглотил найденную добычу.

Гребнистый крокодил считается одним из самых крупных и опасных хищников на планете. Самцы могут весить до двух тонн, а их размеры могут достигать семи метров.