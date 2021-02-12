Ученые узнали происхождение камней Стоунхенджа 

Ученые Университетского колледжа Лондона и других научных организаций Великобритании раскрыли тайну происхождения некоторых голубых камней в составе Стоунхенджа. Об этом сообщает CNN.

Исследователи обнаружили, что монолиты ранее принадлежали другой постройке, расположенной возле каменоломни, и позже были транспортированы к нынешнему месту в Солсбери.

Диаметры каменного круга Ваун-Маун и внешнего рва Стоунхенджа одинаковы и составляют 110 метров. Ваун-Маун располагается в Уэльсе, недалеко от каменоломни в холмах Пресели, где шла добыча голубого камня, который использовался для строительства внутреннего круга Стоунхенджа. Имеются свидетельства, что, как минимум, пять валунов кромлеха были добыты в Уэльсе.

В настоящее время в Стоунхендже сохранилось около 43 голубых камней.