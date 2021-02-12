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Ученые узнали происхождение камней Стоунхенджа 

Мария Грибова 2 часа назад
Ученые узнали происхождение камней Стоунхенджа
Фото: depositphotos.com
Ученые Университетского колледжа Лондона и других научных организаций Великобритании раскрыли тайну происхождения некоторых голубых камней в составе Стоунхенджа. Об этом сообщает CNN.
Исследователи обнаружили, что монолиты ранее принадлежали другой постройке, расположенной возле каменоломни, и позже были транспортированы к нынешнему месту в Солсбери.
Диаметры каменного круга Ваун-Маун и внешнего рва Стоунхенджа одинаковы и составляют 110 метров. Ваун-Маун располагается в Уэльсе, недалеко от каменоломни в холмах Пресели, где шла добыча голубого камня, который использовался для строительства внутреннего круга Стоунхенджа. Имеются свидетельства, что, как минимум, пять валунов кромлеха были добыты в Уэльсе.
В настоящее время в Стоунхендже сохранилось около 43 голубых камней.
Ранее «Рамблер» писал о том, что российские пранкеры разыграли звезду «Секретных материалов».
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