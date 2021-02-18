Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео 

Дома в Техасе, которые разрушаются из-за коллапса, вызванного аномальными морозами, попали на видео. Их хозяева опубликовали ролики в социальной сети Instagram.
На видео можно увидеть, как многие дома затопило, потолки обвалились, мебель и бытовая техника оказались испорчены.
Температура в американском штате опустилась до минус 20 градусов по Цельсию впервые за 30 лет. В связи с этим было принято решение отключить электричество, чтобы не перегрузить местную энергосистему.
По сообщению CNN, в одном из округов 14 местных жителей были доставлены в больницу из-за отравления угарным газом — из-за отсутствия электричества люди пользовались газовыми генераторами и печами.
Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайной ситуации.
Ранее «Рамблер» писал о том, что москвичи принялись продавать снег.