Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео 

Дома в Техасе, которые разрушаются из-за коллапса, вызванного аномальными морозами, попали на видео. Их хозяева опубликовали ролики в социальной сети Instagram.

На видео можно увидеть, как многие дома затопило, потолки обвалились, мебель и бытовая техника оказались испорчены.

Температура в американском штате опустилась до минус 20 градусов по Цельсию впервые за 30 лет. В связи с этим было принято решение отключить электричество, чтобы не перегрузить местную энергосистему.

По сообщению CNN, в одном из округов 14 местных жителей были доставлены в больницу из-за отравления угарным газом — из-за отсутствия электричества люди пользовались газовыми генераторами и печами.