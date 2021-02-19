В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад 

Во всем мире происходят снежные катаклизмы. В Москве уровень сугробов почти побил рекордные значения, а в Якутии осадки были настолько обильными, что в небольших поселениях дома завалило до самых крыш. В Техасе люди отрезаны от электричества и подачи воды, а их дома разрушаются под слоем снега.

Морозные осадки пришли даже в арабские страны, где снег выпадает раз в несколько столетий. Так, в Саудовской Аравии на видео попали верблюды, которые пытались укрыться от снегопада и согреться. На кадрах видно, что теплолюбивые животные не понимают, что происходит с температурой вокруг.