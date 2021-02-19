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В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Во всем мире происходят снежные катаклизмы. В Москве уровень сугробов почти побил рекордные значения, а в Якутии осадки были настолько обильными, что в небольших поселениях дома завалило до самых крыш. В Техасе люди отрезаны от электричества и подачи воды, а их дома разрушаются под слоем снега.
Морозные осадки пришли даже в арабские страны, где снег выпадает раз в несколько столетий. Так, в Саудовской Аравии на видео попали верблюды, которые пытались укрыться от снегопада и согреться. На кадрах видно, что теплолюбивые животные не понимают, что происходит с температурой вокруг.
Ранее "Рамблер" сообщал, что разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео.
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