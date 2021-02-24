Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах 

Пользователь картографического сервиса Google Maps, изучавший Чернобыль и его окрестности, обнаружил несколько скелетов. Соответствующий ролик он опубликовал в воем TikTok-аккаунте.

За три дня видео собрало более четырех миллионов просмотров. Другие пользователи Сети предположили, что он наткнулся на человеческие останки.

А журналисты Daily Star предположили, что кости принадлежат какому-то крупному млекопитающему животному.

Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.