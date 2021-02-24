Ещё
Далее:
Читайте также:

Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах 

Мария Грибова 8 часов назад
Пользователь картографического сервиса Google Maps, изучавший Чернобыль и его окрестности, обнаружил несколько скелетов. Соответствующий ролик он опубликовал в воем TikTok-аккаунте.
За три дня видео собрало более четырех миллионов просмотров. Другие пользователи Сети предположили, что он наткнулся на человеческие останки.
А журналисты Daily Star предположили, что кости принадлежат какому-то крупному млекопитающему животному.
Напомним, что авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории.
Ранее «Рамблер» писал о том, что мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами.
Места , Видео , Google , Газета Daily Star
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
00:15
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
Истории
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
11:37
Как раньше выглядели привычные для нас вещи
Вещи
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
00:45
Дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу
Безумный мир
Самые странные традиции со всего мира
08:02
Самые странные традиции со всего мира
Безумный мир
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
00:18
В Саудовской Аравии засняли верблюдов, попавших под снегопад
Места
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
Места
Самые необычные и опасные дороги в мире
06:57
Самые необычные и опасные дороги в мире
Места
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
00:56
Как сейчас выглядит жена Ким Чен Ына
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение