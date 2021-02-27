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Ученые нашли катастрофическую для климата «бомбу» в Арктике 

Даня Виттиг 9 часов назад
Ученые нашли катастрофическую для климата «бомбу» в Арктике
Фото: depositphotos.com
Ученые Вашингтонского университета, Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национального управления океанических и атмосферных исследований обнаружили, что содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане увеличилось на 40 процентов за последние два десятилетия. Это всерьез может повлиять на глобальный климат. Об этом сообщает Nature Communications.
Накопление пресной воды происходит из-за таяния арктических льдов. Сейчас пресная вода находится поверх соленой и удерживается ветрами в море Бофорта и образует что-то вроде водяного купола. Если ветры ослабнут, это повлияет на крупные океанические течения в Атлантическом океане, а также циркуляцию холодных и теплых вод.
Подобное уже было в период 1983-1995 годов. Большая часть пресной воды достигла Лабрадора через Канадский Арктический архипелаг. В это время соленость Лабрадора понизилась на 0,2-0,4 части на тысячу частей. Однако объем пресной воды в море Бофорта в два раза больше, чем в прошлый раз.
Ученые предполагают, что изменения окажут серьезное влияние на климат всего Северного полушария.
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