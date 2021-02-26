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Окончательной причиной гибели динозавров назвали падение астероида 

Даня Виттиг 2 часа назад
Окончательной причиной гибели динозавров назвали падение астероида
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета Техаса в Остине назвали падение астероида главной причиной вымирания динозавров. Они нашли доказательства, которые окончательно подтверждают эту версию. Об этом сообщает е Science Advances.
Исследователи обнаружили метеоритную пыль в ударном кратере Чиксулуб, возраст которой соответствует времени массового вымирания в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. Диаметр кратера достигает 180 километров, а его часть находится под водой и донными отложениями Мексиканского залива.
Специалисты извлекли образцы горной породы, чья общая длина достигает километра. Они выявили присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, но зато в обилии содержится в некоторых типах астероидов.
По словам ученых, иридиевая аномалия наверняка связана с Чиксулубом. Иридий встречается в отложениях того же возраста по всей Земле.
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