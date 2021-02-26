Окончательной причиной гибели динозавров назвали падение астероида 

Ученые Университета Техаса в Остине назвали падение астероида главной причиной вымирания динозавров. Они нашли доказательства, которые окончательно подтверждают эту версию. Об этом сообщает е Science Advances.

Исследователи обнаружили метеоритную пыль в ударном кратере Чиксулуб, возраст которой соответствует времени массового вымирания в конце мелового периода 66 миллионов лет назад. Диаметр кратера достигает 180 километров, а его часть находится под водой и донными отложениями Мексиканского залива.

Специалисты извлекли образцы горной породы, чья общая длина достигает километра. Они выявили присутствие иридия, который редко встречается в земной коре, но зато в обилии содержится в некоторых типах астероидов.

По словам ученых, иридиевая аномалия наверняка связана с Чиксулубом. Иридий встречается в отложениях того же возраста по всей Земле.