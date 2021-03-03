Ещё
Далее:
Читайте также:

Поселок под Воркутой поразил жителей Британии 

Мира Маркина 2 часа назад
Жителей Великобритании поразил полузаброшенный заполярный поселок под Воркутой Цементнозаводский. Материал о нем опубликован в Daily Mail, об этом сообщают РИА Новости.
Поселок находится в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты. В статье представлены фото и видео заброшенных домов, в которых на полах и окнах образовались огромные сосульки, а мебель занесло снегом. Зимой температура в этих местах достигает 50 градусов мороза.
Владимир Тищенко / YouTube
Читатели издания восхитились стойкостью русских людей, живущих в этих широтах:

«Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно».

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу.
Места , Видео , Daily Mail , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Самые страшные оползни, снятые на камеру
07:46
Самые страшные оползни, снятые на камеру
Безумный мир
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
10:45
Пять гиблых мест России, где пропадают люди
Места
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
06:59
Открытые планеты, похожие на Землю и пригодные для жизни
Истории
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
11:53
Самые изощренные преступления, которые совершили дети
Истории
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
00:31
Ныряльщица рассказала, что делать при встрече с акулой
Истории
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
00:21
Пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах
Места
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
16:01
Самые дерзкие побеги заключенных из тюрем
Истории
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
00:15
Оптическая иллюзия с крутящимся домом попала на видео
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение