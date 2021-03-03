Поселок под Воркутой поразил жителей Британии 

Жителей Великобритании поразил полузаброшенный заполярный поселок под Воркутой Цементнозаводский. Материал о нем опубликован в Daily Mail, об этом сообщают РИА Новости.
Поселок находится в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты. В статье представлены фото и видео заброшенных домов, в которых на полах и окнах образовались огромные сосульки, а мебель занесло снегом. Зимой температура в этих местах достигает 50 градусов мороза.
Владимир Тищенко / YouTube
Читатели издания восхитились стойкостью русских людей, живущих в этих широтах:
«Неудивительно, что русские такие крутые — на это даже смотреть страшно».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что дети в Норильске сделали тоннель в снегу, чтобы ходить в школу.