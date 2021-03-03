Поселок под Воркутой поразил жителей Британии 

Жителей Великобритании поразил полузаброшенный заполярный поселок под Воркутой Цементнозаводский. Материал о нем опубликован в Daily Mail, об этом сообщают РИА Новости.

Поселок находится в 18 километрах к северо-востоку от Воркуты. В статье представлены фото и видео заброшенных домов, в которых на полах и окнах образовались огромные сосульки, а мебель занесло снегом. Зимой температура в этих местах достигает 50 градусов мороза.

Владимир Тищенко / YouTube

Читатели издания восхитились стойкостью русских людей, живущих в этих широтах: