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Страны, которым предрекли скорое исчезновение 

Елизавета Назарова 1 час назад
Политическая карта мира постоянно меняется. Территория одних стран увеличивается, других — уменьшается. К этому приводят не самые приятные события в виде вооруженных столкновений. Еще 30 лет назад на карте была огромная страна под названием СССР, а теперь о ней можно узнать только из учебников истории и от людей, которые жили там.
Для многих глобальные перемены вроде распада стран и появления новых становятся неожиданными, но на самом деле политологи и эксперты анализируют предпосылки и предрекают эти события еще задолго до того, как они происходят.
Смотрите видео и узнайте, каким странам предрекли скорое исчезновение.
Ранее "Рамблер" сообщал, что поселок под Воркутой поразил жителей Британии.
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