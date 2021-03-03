Страны, которым предрекли скорое исчезновение 

Политическая карта мира постоянно меняется. Территория одних стран увеличивается, других — уменьшается. К этому приводят не самые приятные события в виде вооруженных столкновений. Еще 30 лет назад на карте была огромная страна под названием СССР, а теперь о ней можно узнать только из учебников истории и от людей, которые жили там.

Для многих глобальные перемены вроде распада стран и появления новых становятся неожиданными, но на самом деле политологи и эксперты анализируют предпосылки и предрекают эти события еще задолго до того, как они происходят.

Смотрите видео и узнайте, каким странам предрекли скорое исчезновение.