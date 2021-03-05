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Рядом с Землей обнаружили гигантскую суперземлю 

Даня Виттиг 5 часов назад
Ученые Института астрономии Макса Планка в Германии сообщили об открытии горячей суперземли на орбите вокруг красного карлика Глизе 486, который находится на расстоянии 26 световых лет от земли. Такое расстояние считается достаточно близким. Статья об этом в журнале Science.
Исследователи использовали комбинированные методы транзитной фотометрии и спектроскопии и проанализировали данные, полученные камерой MuSCAT2 на 1,52-метровом телескопе Карлоса Санчеса в Испании. Новая экзопланета получила название Глизе 486b и имеет массу в 2,8 раза больше массы Земли и всего на 30 процентов больше.
Глизе 486b совершает оборот вокруг местного солнца каждые 1,5 дня на расстоянии 2,5 миллиона километров. Несмотря на то, что планета находится рядом со своей звездой, она сохранила часть своей первоначальной атмосферы. Планета всегда обращена к родительскому светилу одной стороной. На дневной стороне поверхность раскалена до 700 кельвинов, что делает ее похожей по условиям на Венеру.
По словам ученых, если бы планета была примерно на сто градусов горячее, вся ее поверхность была бы покрытой лавой, а атмосфера состояла из испарившейся породы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что окончательной причиной гибели динозавров стало падение астероида.
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