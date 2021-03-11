Ещё
Далее:
Читайте также:

Почему на Дальнем Севере люди живут в цистернах из-под нефти 

Анна Арсеньева 1 час назад
В регионах с экстремально низкими температурами часто используют в качестве жилья металлические цистерны для перевозки нефтепродуктов и других жидкостей. Из бочек создают поселки для альпинистов, исследователей и вахтовиков, работающих на Дальнем Севере.
Цистерны не очень похожи на комфортный для жизни дом. Однако они лучше всего подходят для холодного климата, потому что сохраняют тепло даже в минус 60 градусов. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.
Ранее "Рамблер" рассказывал про самые страшные природные явления в мире.
Места , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему на Дальнем Севере люди живут в цистернах из-под нефти
07:51
Почему на Дальнем Севере люди живут в цистернах из-под нефти
Места
Самые страшные природные явления в мире
08:41
Самые страшные природные явления в мире
Истории
«Железный Майк»: алкоголик, которого не смогли убить
05:14
«Железный Майк»: алкоголик, которого не смогли убить
Истории
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
08:32
Кладбище мотоциклов и миллионы в стене: самые неожиданные находки
Вещи
10 самых мощных прорывов воды
11:39
10 самых мощных прорывов воды
Истории
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок
00:27
Гигантские кенгуру устроили боксерский поединок
Безумный мир
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
00:27
Блогер показал разницу между эффектом от чая и кофе по утрам
Безумный мир
Невероятные случаи выживания в джунглях
14:07
Невероятные случаи выживания в джунглях
Истории
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
11:12
Страны, которым предрекли скорое исчезновение
Места
Как не стать жертвой телефонных аферистов
03:09
Как не стать жертвой телефонных аферистов
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение