Почему на Дальнем Севере люди живут в цистернах из-под нефти 

В регионах с экстремально низкими температурами часто используют в качестве жилья металлические цистерны для перевозки нефтепродуктов и других жидкостей. Из бочек создают поселки для альпинистов, исследователей и вахтовиков, работающих на Дальнем Севере.

Цистерны не очень похожи на комфортный для жизни дом. Однако они лучше всего подходят для холодного климата, потому что сохраняют тепло даже в минус 60 градусов. Смотрите видео, чтобы узнать подробнее.