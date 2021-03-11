Фотографии из космоса, которые не похожи на карты Google

Мало кто сегодня еще верит в то, что Земля плоская. Однако именно это можно предположить, просматривая спутниковые снимки Земли, сделанные в надире — когда камера смотрит ровно вниз под углом 90 градусов.
Традиционный способ вертикальной съемки скрывает детали, сглаживая горы, водопады и небоскребы так, что то, что мы видим, больше напоминает карту, чем фотографию.
Эта экспериментальная серия спутниковых снимков, сделанных под углом, позволяет раскрыть перспективу и увидеть природную и городскую местность по-новому.