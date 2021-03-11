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Фотографии из космоса, которые не похожи на карты Google

BigPicture.ru
8 часов назад
Мало кто сегодня еще верит в то, что Земля плоская. Однако именно это можно предположить, просматривая спутниковые снимки Земли, сделанные в надире — когда камера смотрит ровно вниз под углом 90 градусов.
Доха, Катар. Жемчужина Катара — искусственный остров на мелководье Персидского залива.
1/17 Доха, Катар. Жемчужина Катара — искусственный остров на мелководье Персидского залива.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Снимок, сделанный под другим углом, меняет перспективу: изображение мгновенно становится трехмерным — горы приобретают высоту, а долины — глубину. Как будто вы смотрите в окно самолета с высоты 450 км.
2/17 Снимок, сделанный под другим углом, меняет перспективу: изображение мгновенно становится трехмерным — горы приобретают высоту, а долины — глубину. Как будто вы смотрите в окно самолета с высоты 450 км.
Фото: https://bigpicture.ru/
Деканские траппы в Индии — одно из крупнейших вулканических образований на земле, состоящее из базальтовых отложений толщиной 2000 метров.
3/17 Деканские траппы в Индии — одно из крупнейших вулканических образований на земле, состоящее из базальтовых отложений толщиной 2000 метров.
Фото: https://bigpicture.ru/
Самый высокий в мире водопад Анхель — 979 м.
4/17 Самый высокий в мире водопад Анхель — 979 м.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Каракорумский хребет, Пакистан. На снимке видно все три пика — Гашербрум I (8068 м), Броуд-Пик (8047 м) и Гашербрум II (8035 м).
5/17 Каракорумский хребет, Пакистан. На снимке видно все три пика — Гашербрум I (8068 м), Броуд-Пик (8047 м) и Гашербрум II (8035 м).
Фото: https://bigpicture.ru/
Взять знаменитую гору Фицрой на границе Аргентины и Чили — сразу и не поймешь, что именно на снимке, пока не увидишь подсказку в зубастых тенях, отбрасываемых скалистыми вершинами.
6/17 Взять знаменитую гору Фицрой на границе Аргентины и Чили — сразу и не поймешь, что именно на снимке, пока не увидишь подсказку в зубастых тенях, отбрасываемых скалистыми вершинами.
Фото: https://bigpicture.ru/
Этна — второй по активности вулкан в мире, Италия.
7/17 Этна — второй по активности вулкан в мире, Италия.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Этна — второй по активности вулкан в мире, Италия.
8/17 Этна — второй по активности вулкан в мире, Италия.
Фото: https://bigpicture.ru/
Столовая гора нависает над Кейптауном, ЮАР.
9/17 Столовая гора нависает над Кейптауном, ЮАР.
Фото: https://bigpicture.ru/
10/17 
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11/17 
Голубые горы, Австралия.
12/17 Голубые горы, Австралия.
Фото: https://bigpicture.ru/
Бильбао, Испания.
13/17 Бильбао, Испания.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Эр-Рияд — Саудовская Аравия. На примере Эр-Рияда это видно еще лучше (воздух не такой влажный, поэтому можно получить четкий снимок с большим охватом).
14/17 Эр-Рияд — Саудовская Аравия. На примере Эр-Рияда это видно еще лучше (воздух не такой влажный, поэтому можно получить четкий снимок с большим охватом).
Фото: https://bigpicture.ru/
Хьюстон, США. На снимке видно, какую ничтожную часть от территории города составляет островок с небоскребами.
15/17 Хьюстон, США. На снимке видно, какую ничтожную часть от территории города составляет островок с небоскребами.
Фото: https://bigpicture.ru/
Бора-Бора, Таити.
16/17 Бора-Бора, Таити.
Фото: https://bigpicture.ru/
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Национальный парк Сион, Юта, США.
17/17 Национальный парк Сион, Юта, США.
Фото: https://bigpicture.ru/
Традиционный способ вертикальной съемки скрывает детали, сглаживая горы, водопады и небоскребы так, что то, что мы видим, больше напоминает карту, чем фотографию.
Эта экспериментальная серия спутниковых снимков, сделанных под углом, позволяет раскрыть перспективу и увидеть природную и городскую местность по-новому.
Места,Фото,Google,
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