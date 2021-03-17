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Самые опасные супервулканы на планете 

Елизавета Назарова 8 часов назад
Всего на Земле существует около 20 супервулканов. Их извержения происходят раз в 100 000 лет, но они могут спровоцировать изменения климата на планете, именно поэтому за ними тщательно наблюдают сейсмологи.
Одни супервулкана находятся на суше, а другие — в воде. В зависимости от их расположения будет разное влияние на окружающий мир. По данным ученых, последнее подобное извержение произошло 27 тысяч лет назад на Северном острове Новой Зеландии. Несмотря на то, что мощность самого извержения может меняться, наибольшую опасность представляют выбросы пепла и лавы. Например, извержение одного из крупнейших вулканов на Земле Йеллоустоуна, которое произошло около 640 тыс. лет назад, привело к выбросу более 1000 км³ пыли и лавы. Такое количество может покрыть крупный город слоем в несколько километров в высоту.
Смотрите видео и узнайте, какие еще есть опасные супервулкана на Земле.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые нашли катастрофическую для климата "бомбу" в Арктике.
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