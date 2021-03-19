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Эксперты назвали самую счастливую страну 

Даня Виттиг 59 минут назад
Эксперты назвали самую счастливую страну
Фото: depositphotos.com
Организация World Happiness Report опубликовала список самых счастливых стран мира. В четвертый раз подряд первой в этом рейтинге стала Финляндия.
Доклад World Happiness Report составляется ежегодно подразделением ООН по поиску решений стабильного развития. Эксперты оценивают 149 стран мира и анализируют продолжительность жизни, социальную поддержку, уровень коррупции и другие.
В десятку наиболее счастливых стран вошли также Исландия, Дания, Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия. США расположились на 14-м месте, Великобритания на 18-м, Франция на 20-м.
Из стран бывшего СССР лучшие показатели у Эстонии и Литвы — они на 28-м и 29-м месте соответственно, Киргизия на 33-м, Латвия на 34-м, Казахстан на 36-м, Молдавия на 49-м, Россия на 60-м, Таджикистан на 62-м, Украина на 69-м, Грузия на 73-м.
Самыми несчастливыми странами по мнению ООН стали Зимбабве (последняя строчка рейтинга) и Танзания.
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Места , ООН
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