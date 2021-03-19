Эколог объяснил, почему грязный снег так опасен для россиян

Руководитель лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт Антон Ястребцев рассказал, почему грязный весенний снег может вызвать аллергию и как защитить свое здоровье. Его слова передает радио Sputnik.

Зимой сотрудники коммунальных служб посыпают тротуары и улицы городов большим количеством реагентов, чтобы справиться с сугробами и наледью.

В холодное время эти меры предотвращают аварии на автотрассах и травмы пешеходов. При этом состав химикатов не так безопасен, как кажется на первый взгляд, предупредил эколог.

"Конечно, это не цианистый калий, не гербициды с пестицидами. Но реагенты – это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее", – сказал он.

Когда начинают таять грязные весенние сугробы, обнажается не только асфальт, но и скопившийся за зиму слой реагентов, продолжил Антон Ястребцев. Химикаты остаются на подошве и попадают в жилые помещения, провоцируя аллергические реакции.

"Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию", – отметил эколог.

Чтобы не нести химию в дом, достаточно просто не ходить в грязной обуви по квартире и протирать подошву влажной тряпкой.