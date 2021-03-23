В Чернобыле вымирают воробьи

Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook сообщил, что на территории Чернобыля, как и во всей Украине, вымирают воробьи.

Согласно сообщению, по итогам проведенного в прошлом году учеными заповедника учета птиц воробьи не попали в пятерку самых распространенных пернатых. Это касается не только домашних воробьев, но и полевых.