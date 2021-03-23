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В Чернобыле вымирают воробьи

Мира Маркина
13 часов назад
Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник на своей странице в Facebook сообщил, что на территории Чернобыля, как и во всей Украине, вымирают воробьи.
Согласно сообщению, по итогам проведенного в прошлом году учеными заповедника учета птиц воробьи не попали в пятерку самых распространенных пернатых. Это касается не только домашних воробьев, но и полевых.
Сообщается, что полное исчезновение воробьям в данный момент не грозит, но они могут попасть в группу риска из-за агрессивной деятельности человека.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что пользователь обнаружил скелеты в Чернобыле на Google-картах.
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