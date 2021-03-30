Какие вулканы в России самые опасные

"Он очень активен, и на нем происходят взрывные извержения, он относительно недалеко от поселка Ключи. В доисторические времена крупные извержения происходили на вулкане Авачинский, а Петропавловск-Камчатский стоит на отложениях этих извержений. Сейчас ничего существенного там не происходит".

Научный сотрудник МГУ, геолог Виолетта Шанина напомнила, что в 1996 году Международная ассоциация вулканологии и химии недр Земли выделила как заслуживающие особого изучения 16 вулканов, представляющих потенциальную опасность для людей. Среди них оказались Корякский и Авачинский:

"Такие вулканы находятся рядом с населенными пунктами, и в их истории были зафиксированы крупные разрушительные извержения".

Эксперт добавила, что, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения, при извержениях Авачинского вулкана потенциальную опасность для Петропавловска-Камчатского, Елизово и других близлежащих городов представляют лахары и пеплопады.

Шанина также напомнила, что Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии (абсолютная высота около 4750 метров):

"Это один из самых высоких и активных вулканов мира, на котором в феврале этого года произошел побочный прорыв".