Самые загрязненные города в мире

В современном мире люди начали больше внимания уделять экологии. Многие сортируют отходы, отдают их на переработку и стараются минимизировать потребление пластика. Все это идет на пользу нашей планете, даже если занимается этим один человек из ста.

Дело в том, что на свалках сжигается много мусора, а большое количество машин провоцирует скопление выхлопных газов. Все это негативно сказывается на общей экологии городов. Страдает не только воздух, но и вода, а также животные и птицы. Смотрите видео, в котором рассказывается о самых загрязненных городах в мире.