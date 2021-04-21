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Самые загрязненные города в мире

Елизавета Назарова
48 минут назад
В современном мире люди начали больше внимания уделять экологии. Многие сортируют отходы, отдают их на переработку и стараются минимизировать потребление пластика. Все это идет на пользу нашей планете, даже если занимается этим один человек из ста.
Дело в том, что на свалках сжигается много мусора, а большое количество машин провоцирует скопление выхлопных газов. Все это негативно сказывается на общей экологии городов. Страдает не только воздух, но и вода, а также животные и птицы. Смотрите видео, в котором рассказывается о самых загрязненных городах в мире.
Ранее "Рамблер" рассказывал о самых известных городах-призраках России.
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