15 опасных мест на планете, которые вы захотите посетить

Люди путешествуют ради впечатлений и красивых фотографий в Instagram. Но некоторые места подойдут только для самых смелых и безбашенных туристов.

Вы можете покататься на качелях на краю света, искупаться в купели Дьявола, погулять по зловонной пустыне с воюющими племенами, переночевать над пропастью или заняться серфингом с волнами 30 метров.