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15 опасных мест на планете, которые вы захотите посетить

Даня Виттиг
5 часов назад
Люди путешествуют ради впечатлений и красивых фотографий в Instagram. Но некоторые места подойдут только для самых смелых и безбашенных туристов.
Вы можете покататься на качелях на краю света, искупаться в купели Дьявола, погулять по зловонной пустыне с воюющими племенами, переночевать над пропастью или заняться серфингом с волнами 30 метров.
Подробнее о локации чудесных мест и уровне опасности каждого из них вы узнаете после просмотра видео.
Ранее "Рамблер" сообщал о городах-призраках России.
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