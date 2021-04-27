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Названа самая безопасная страна в период пандемии

Даня Виттиг
6 часов назад
Сотрудники Bloomberg провели исследование и выяснили, какая страна самая безопасная во время COVID-19. По результатам исследования, Сингапур занял первое место в рейтинге, обогнав Новую Зеландию.
Названа самая безопасная страна в период пандемии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Причиной для оптимистичной эпидемиологической ситуации в стране стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением вируса.
Власти Сингапура оперативно закрыли границы, ввели строгий карантин для инфицированных и контактировавших с ними. Благодаря жестким мерам удалось свести ежедневное число заражений к минимуму.
Для определения положения страны в рейтинге были проанализированы показатели смертности, общее число больных, количество проведенных тестирований и статистика по проведению вакцинации.
Сингапур набрал 79,7 балла, за ним следует Новая Зеландия, затем Австралия и Израиль. Всего в исследовании поучаствовали 53 страны, Россия среди них заняла 22 место.
Места,Bloomberg,
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