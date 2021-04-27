Названа самая безопасная страна в период пандемии

Сотрудники Bloomberg провели исследование и выяснили, какая страна самая безопасная во время COVID-19. По результатам исследования, Сингапур занял первое место в рейтинге, обогнав Новую Зеландию.

Причиной для оптимистичной эпидемиологической ситуации в стране стали высокие темпы вакцинации населения и эффективная борьба с распространением вируса.

Власти Сингапура оперативно закрыли границы, ввели строгий карантин для инфицированных и контактировавших с ними. Благодаря жестким мерам удалось свести ежедневное число заражений к минимуму.

Для определения положения страны в рейтинге были проанализированы показатели смертности, общее число больных, количество проведенных тестирований и статистика по проведению вакцинации.