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Исследователи сделали неожиданное открытие в глубинах океана

Мария Грибова
45 минут назад
Ученые впервые зафиксировали передвижение морских губок, которые ранее считались сидячими организмами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Исследователи сделали неожиданное открытие в глубинах океана
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты обследовали подводные горы хребта Лангсет в Северном Ледовитом океане с помощью необитаемого подводного аппарата, и обнаружили следы, которые оставили за собой морские губки — многоклеточные животные, которые прикреплены к дну и фильтруют воду, снабжая себя питательными веществами.
Имеются свидетельства, что губки на самом деле способны совершать перемещения благодаря сокращению и расширению тел. Ученым удалось обнаружить в следах губок остатки спикул — минеральных структурных элементов, выполняющих опорную функцию и отделяющихся от тела во время передвижения.
Исследователи также предположили, что шиповидные фрагменты могут служить источником пищи для других губок.
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