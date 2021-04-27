Исследователи сделали неожиданное открытие в глубинах океана

Ученые впервые зафиксировали передвижение морских губок, которые ранее считались сидячими организмами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Специалисты обследовали подводные горы хребта Лангсет в Северном Ледовитом океане с помощью необитаемого подводного аппарата, и обнаружили следы, которые оставили за собой морские губки — многоклеточные животные, которые прикреплены к дну и фильтруют воду, снабжая себя питательными веществами.

Имеются свидетельства, что губки на самом деле способны совершать перемещения благодаря сокращению и расширению тел. Ученым удалось обнаружить в следах губок остатки спикул — минеральных структурных элементов, выполняющих опорную функцию и отделяющихся от тела во время передвижения.