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Японцы рассекретили документы о планах СССР отдать часть Курил

Мира Маркина
4 часа назад
Японцы опубликовали рассекреченные документы о планах СССР отдать Токио часть Курильских островов. Об этом сообщает Kyodo News.
Японцы рассекретили документы о планах СССР отдать часть Курил
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Согласно проекту мирного договора, который был составлен в начале 70-х в СССР, советская сторона рассматривала возможность решить территориальный спор посредством передачи Японии двух из четырех островов – Шикотана и Хабомаи. Толчком для этого решения стала информация о намерении Китая осложнить отношения СССР с Токио.
Тем временем в СССР рассчитывали, что Япония предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и со стороны дислоцированных на территории страны американских военных. Однако власти Токио настаивали на передаче всех четырех островов, и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.
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