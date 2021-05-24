Японцы рассекретили документы о планах СССР отдать часть Курил

Согласно проекту мирного договора, который был составлен в начале 70-х в СССР, советская сторона рассматривала возможность решить территориальный спор посредством передачи Японии двух из четырех островов – Шикотана и Хабомаи. Толчком для этого решения стала информация о намерении Китая осложнить отношения СССР с Токио.

Тем временем в СССР рассчитывали, что Япония предоставит гарантии о ненападении как со своей стороны, так и со стороны дислоцированных на территории страны американских военных. Однако власти Токио настаивали на передаче всех четырех островов, и во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танака в СССР проект мирного договора так и не был представлен.