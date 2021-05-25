Ученые предсказали катастрофическое извержение вулкана

Ученые из Университета Майами заявили, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы. Это может привести к землетрясению и катастрофическому извержению. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Эксперты проанализировали движение поверхности, которое было измерено спутниковыми геодезическими радарами и GPS-станциями. С 2014 по 2020 год около 0,11 кубического километра магмы проникло в дайкообразное тело (крупное образование, возникшее при застывании магмы в трещинах земной коры). Оно оказалось расположено к югу от кальдеры на глубине 2,5-3 километра.

В 2015 году скопление магмы расширилось к югу, где давление пород меньше. Но в 2017 году центр деформации вернулся в прежнее положение. Ученые отметили, что раньше таких изменений магматического тела под Мауна-Лоа не было.