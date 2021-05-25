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Ученые предсказали катастрофическое извержение вулкана

Анна Арсеньева
13 часов назад
Ученые из Университета Майами заявили, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы. Это может привести к землетрясению и катастрофическому извержению. Исследование опубликовано в журнале Nature.
Ученые предсказали катастрофическое извержение вулкана
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Эксперты проанализировали движение поверхности, которое было измерено спутниковыми геодезическими радарами и GPS-станциями. С 2014 по 2020 год около 0,11 кубического километра магмы проникло в дайкообразное тело (крупное образование, возникшее при застывании магмы в трещинах земной коры). Оно оказалось расположено к югу от кальдеры на глубине 2,5-3 километра.
В 2015 году скопление магмы расширилось к югу, где давление пород меньше. Но в 2017 году центр деформации вернулся в прежнее положение. Ученые отметили, что раньше таких изменений магматического тела под Мауна-Лоа не было.
Кроме того, они зафиксировали смещение поверхности под восточным флангом вулкана вдоль горизонтального разлома. При этом под западным флангом движения выявлено не было, что сигнализирует о вероятности землетрясения и последующего извержения вулкана, если приток магмы не прекратится.
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