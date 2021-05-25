Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Иностранцев восхитил советский плакат о правах чернокожих в США

Анна Арсеньева
1 час назад
Пользователи Reddit обратили внимание на советский плакат 1960-х годов, который посвящен правам чернокожих жителей Америки. Пост собрал более 37 тысяч лайков.
Иностранцев восхитил советский плакат о свободе в США
Фото: В. Травин, издательство «Художник РСФСР»В. Травин, издательство «Художник РСФСР»
"Свобода в Америке негру знакома. Вот она — хижина дяди Тома",
— написано на плакате с изображением чернокожего заключенного, одетого в красно-белую одежду, отсылающую к флагу США.
"Пропагандистские плакаты — это потерянная форма искусства. Они были очень, очень хороши, а лучшие из них отлично били по болевым точкам", "Посыл передан отлично, особенно учитывая, что это правда", "Это и сегодня удивительно умный и проникновенный образ вне зависимости от его происхождения",
— написали пользователи из Хорватии и Нидерландов.
Однако некоторые обвинили авторов карикатуры в лицемерии. Житель Исландии написал:
"Удивительно, что в СССР выпускали такие плакаты, несмотря на то, что они делали с собственными меньшинствами и политическими диссидентами".
Истории,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители