Иностранцев восхитил советский плакат о свободе в США

Пользователи Reddit обратили внимание на советский плакат 1960-х годов, который посвящен правам чернокожих жителей Америки. Пост собрал более 37 тысяч лайков.
Фото: В. Травин, издательство «Художник РСФСР»В. Травин, издательство «Художник РСФСР»
"Свобода в Америке негру знакома. Вот она — хижина дяди Тома",
— написано на плакате с изображением чернокожего заключенного, одетого в красно-белую одежду, отсылающую к флагу США.
"Пропагандистские плакаты — это потерянная форма искусства. Они были очень, очень хороши, а лучшие из них отлично били по болевым точкам", "Посыл передан отлично, особенно учитывая, что это правда", "Это и сегодня удивительно умный и проникновенный образ вне зависимости от его происхождения",
— написали пользователи из Хорватии и Нидерландов.
Однако некоторые обвинили авторов карикатуры в лицемерии. Житель Исландии написал:
"Удивительно, что в СССР выпускали такие плакаты, несмотря на то, что они делали с собственными меньшинствами и политическими диссидентами".