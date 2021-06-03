Гигантская воронка образовалась на участке мексиканской семьи

В городе Санта Мария Сакатепек в мексиканском штате Пуэбла за домом одной из семей обрушилась земля, из-за чего на участке образовалась гигантская воронка. Об этом сообщает ABC News.

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Воронка появилась на участке семьи Санчес 29 мая. Мексиканцы услышали похожий на удар молнии грохот, а потом увидели, что в нескольких метрах от дома часть поля ушла под землю.

К 30 мая воронка уже достигла 30 метров в ширину, а позднее увеличилась до 80.

Семья опасается, что они могут остаться без жилья. Власти города оградили аварийный участок.