Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Ученые разгадали тайну гигантских "зон смерти"

Анна Арсеньева
1 час назад
Ученые проанализировали отложения на дне Берингова моря за последние 1,2 миллиона лет и нашли связь между потеплением климата и появлением бескислородных "зон смерти" в северной части Тихого океана. Работа опубликована в журнале Science Advances.
Ученые разгадали тайну гигантских "зон смерти"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Нам было важно понять, насколько изменение климата влияет на образование бескислородных "мертвых зон", которые разрушают экосистему и уничтожают источники пищи для морских обитателей", — рассказал один из ученых Карл Кнудсон.
Специалисты нашли свидетельства формирований "мертвых зон" благодаря изучению слоев отложений в кернах.
Осадочные породы накапливаются и откладываются на морском дне. Обитающие там организмы нарушают структуру отложений. Однако в местах образования бескислородных зон структура сохранена. Это объясняется тем, что все организмы были убиты.
По словам ученых, такие зоны появляются не обязательно из-за таяния ледников. Достаточно теплого межледникового периода.
Исследователи планируют изучить масштабы "мертвых зон" в Тихом океане.
Истории,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себеСчет
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВангаИменаКалендарь МайяДизайн человекаВосточный гороскопРетроградный МеркурийНумерологияЗодиакПсихологияЛунный календарьСонникГадания2021 год2020 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители