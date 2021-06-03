Ученые разгадали тайну гигантских "зон смерти"

Ученые проанализировали отложения на дне Берингова моря за последние 1,2 миллиона лет и нашли связь между потеплением климата и появлением бескислородных "зон смерти" в северной части Тихого океана. Работа опубликована в журнале Science Advances.

"Нам было важно понять, насколько изменение климата влияет на образование бескислородных "мертвых зон", которые разрушают экосистему и уничтожают источники пищи для морских обитателей", — рассказал один из ученых Карл Кнудсон.

Специалисты нашли свидетельства формирований "мертвых зон" благодаря изучению слоев отложений в кернах.

Осадочные породы накапливаются и откладываются на морском дне. Обитающие там организмы нарушают структуру отложений. Однако в местах образования бескислородных зон структура сохранена. Это объясняется тем, что все организмы были убиты.

По словам ученых, такие зоны появляются не обязательно из-за таяния ледников. Достаточно теплого межледникового периода.