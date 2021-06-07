Перечислены самые зловещие города России

Стало известно, какие города России считаются самыми "зловещими" среди жителей нашей страны. Опрос провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию "Ленты.ру".
Оказалось, что на третьем месте этого списка расположился город Калининград, на втором месте - Выборг. А лидером такого любопытного рейтинга стал город Челябинск. Респонденты отметили, что именно там можно найти множество атмосферных мест для тематической фотосессии и прогулки.
Кроме того, опрашиваемые отметили такие города как Керчь, Волгоград, Приморско-Ахтарск, Владикавказ, Орехово-Зуево, Воркуту и Апатиты.