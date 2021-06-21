Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

В Тихом океане нашли живые существа времен юрского периода

Анна Арсеньева
9 часов назад
Французские биологи обнаружили в южной части Тихого океана ранее неизвестный науке вид морских существ – офиуры. Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B.
В океане нашли живые существа времен юрского периода
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Существо Ophiojura exbodi обладает восемью "щупальцами" длиной около десяти сантиметров, на каждом из которых есть шипы.
Их колония обитала на подводной горе на глубине более 480 метров. По словам ученых, за последние 180 миллионов лет, с раннего юрского периода, они никак не изменились.
Строение морских звезд показалось специалистам необычным: у них нет аналогов среди современных видов. Ученые сравнили образец с окаменелостями раннего юрского периода, найденными на севере Франции, и обнаружили сходства. Анализ ДНК показал, что примерно 180 миллионов лет назад Ophiojura exbodi отделился от своего ближайшего родственника.
Ранее "Рамблер" сообщал, что внеземное вещество обнаружено в океане.
Места,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители