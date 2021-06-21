В океане нашли живые существа времен юрского периода

Французские биологи обнаружили в южной части Тихого океана ранее неизвестный науке вид морских существ – офиуры. Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B.
Существо Ophiojura exbodi обладает восемью "щупальцами" длиной около десяти сантиметров, на каждом из которых есть шипы.
Их колония обитала на подводной горе на глубине более 480 метров. По словам ученых, за последние 180 миллионов лет, с раннего юрского периода, они никак не изменились.
Строение морских звезд показалось специалистам необычным: у них нет аналогов среди современных видов. Ученые сравнили образец с окаменелостями раннего юрского периода, найденными на севере Франции, и обнаружили сходства. Анализ ДНК показал, что примерно 180 миллионов лет назад Ophiojura exbodi отделился от своего ближайшего родственника.