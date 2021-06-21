В океане нашли живые существа времен юрского периода

Французские биологи обнаружили в южной части Тихого океана ранее неизвестный науке вид морских существ – офиуры. Об этом сообщает Proceedings of the Royal Society B.

Существо Ophiojura exbodi обладает восемью "щупальцами" длиной около десяти сантиметров, на каждом из которых есть шипы.

Их колония обитала на подводной горе на глубине более 480 метров. По словам ученых, за последние 180 миллионов лет, с раннего юрского периода, они никак не изменились.