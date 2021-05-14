Внеземное вещество обнаружено в океане

Исследователи, изучавшие образцы океанической коры, обнаружили в них изотопы железа и плутония, которые не встречаются в земных условиях. О находке ученых сообщается в статье журнала Science.
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Ученые полагают, что эти вещества имеют внеземное происхождение и были выброшены либо при слиянии нейтронных звезд, либо при взрывах сверхновых. Эксперты убеждены, что звездное вещество оседало на Землю за последний десяток миллионов лет как минимум два раза.
Обнаружение следов этого внеземного вещества, по мнению ученых, поможет понять, каково истинное происхождение тяжелых химических элементов на Земле