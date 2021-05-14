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Ученые обнаружили в океане следы внеземного вещества

Александра Нечаева
1 час назад
Исследователи, изучавшие образцы океанической коры, обнаружили в них изотопы железа и плутония, которые не встречаются в земных условиях. О находке ученых сообщается в статье журнала Science.
Внеземное вещество обнаружено в океане
Фото:  Depositphotos Depositphotos
Ученые полагают, что эти вещества имеют внеземное происхождение и были выброшены либо при слиянии нейтронных звезд, либо при взрывах сверхновых. Эксперты убеждены, что звездное вещество оседало на Землю за последний десяток миллионов лет как минимум два раза.
Обнаружение следов этого внеземного вещества, по мнению ученых, поможет понять, каково истинное происхождение тяжелых химических элементов на Земле
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