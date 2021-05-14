Внеземное вещество обнаружено в океане

Исследователи, изучавшие образцы океанической коры, обнаружили в них изотопы железа и плутония, которые не встречаются в земных условиях. О находке ученых сообщается в статье журнала Science.

Ученые полагают, что эти вещества имеют внеземное происхождение и были выброшены либо при слиянии нейтронных звезд, либо при взрывах сверхновых. Эксперты убеждены, что звездное вещество оседало на Землю за последний десяток миллионов лет как минимум два раза.