В Турции найдены 11 древних чудес

В Турции ученые обнаружили 11 холмов, которые были созданы людьми. Археологи нашли их недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа). Об этом сообщает Daily Sabah.

Фото: Teomancimit/CC BY 3.0 Teomancimit/CC BY 3.0

По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения, находящиеся на расстоянии в 100 километров. По мнению археологов, постройкам примерно 12 тысяч лет.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".

"Этот регион обладает уникальной культурой",

— заявил Эрсой.