В Турции найдены 11 древних чудес

В Турции ученые обнаружили 11 холмов, которые были созданы людьми. Археологи нашли их недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа). Об этом сообщает Daily Sabah.
Фото: Teomancimit/CC BY 3.0Teomancimit/CC BY 3.0
По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения, находящиеся на расстоянии в 100 километров. По мнению археологов, постройкам примерно 12 тысяч лет.
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".
"Этот регион обладает уникальной культурой",
Сейчас на холмах проводится крупное исследование, но до его завершения осталось совсем немного времени. В сентябре уже будет обнародован подробный отчет.