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В Турции найдены 11 древних чудес

Катерина Саломе
3 часа назад
В Турции ученые обнаружили 11 холмов, которые были созданы людьми. Археологи нашли их недалеко от одного из древнейших храмовых комплексов в мире Гебекли-Тепе (провинция Шанлыурфа). Об этом сообщает Daily Sabah.
В Турции найдены 11 древних чудес
Фото: Teomancimit/CC BY 3.0Teomancimit/CC BY 3.0
По информации издания, насыпи буквально окружают сооружения, находящиеся на расстоянии в 100 километров. По мнению археологов, постройкам примерно 12 тысяч лет.
Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой в разговоре с журналистами отметил, что ученые назвали этот район "12 холмов", а также "пирамидами юго-востока Турции".
"Этот регион обладает уникальной культурой",
— заявил Эрсой.
Сейчас на холмах проводится крупное исследование, но до его завершения осталось совсем немного времени. В сентябре уже будет обнародован подробный отчет.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что в Арктике обнаружили останки динозавров.
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