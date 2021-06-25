В Арктике обнаружили останки динозавров

Ученые обнаружили в Арктике останки динозавров, которые жили в регионе круглый год. Об этом сообщает Current Biology.

Специалисты смогли найти небольшие окаменелости, из которых вылуплялись птицы. Взрослые особы выращивали их в этом же месте. Из этого следует, что динозавры жили в Арктике круглый год.

«Впервые кто-то продемонстрировал, что динозавры могли воспроизводиться на таких высоких широтах»

Такое открытие считается редкостью для ученых, так как останки динозавров практически не сохранились, обнаружить их очень тяжело из-за того, что они хрупкие и мелкие.