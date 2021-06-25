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В Арктике обнаружили останки динозавров

Елизавета Назарова
2 часа назад
Ученые обнаружили в Арктике останки динозавров, которые жили в регионе круглый год. Об этом сообщает Current Biology.
В Арктике обнаружили останки динозавров
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Специалисты смогли найти небольшие окаменелости, из которых вылуплялись птицы. Взрослые особы выращивали их в этом же месте. Из этого следует, что динозавры жили в Арктике круглый год.
«Впервые кто-то продемонстрировал, что динозавры могли воспроизводиться на таких высоких широтах»
Такое открытие считается редкостью для ученых, так как останки динозавров практически не сохранились, обнаружить их очень тяжело из-за того, что они хрупкие и мелкие.
Ученые планируют выяснить, как динозавры существовали в Арктике. Предполагается, что мелкие особи зимовали в норах, а крупные питались мхом и корой или могли голодать.
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