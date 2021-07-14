Зачем поселок на Украине переименовали в Нью-Йорк

Поселок на Украине раньше назывался Новгородское, но теперь в Донецкой области есть свой Нью-Йорк, но не город, а поселок городского типа. Об этом попросили местные жители.
Верховная рада Украины разрешила переименовать поселок. Выяснилось, что название Нью-Йорк поселок носил вплоть до 1951 года. Жители решили вернуть историческое название своему населенному пункту и добились своего. Смотрите видео и узнаете запутанную историю неприметного украинского поселка, в который теперь наверняка потянутся туристы.