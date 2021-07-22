"Русские сказки": Россия глазами фотографа из Германии

Фотограф из Германии Франк Херфорт создал серию работ, которую назвал "Русские сказки". Художник считает, что любое пространство всегда можно интерпретировать по-разному, оно обладает многослойностью.
На протяжении десяти лет он фотографировал разные локации на территории России и других постсоветских государств, из этих снимков получился целый цикл работ.
Херфорт говорит, что в Западной Европе все четко определено. Когда вы прибываете в зал ожидания, то это всего лишь зал ожидания, офис - это офис. В России же это так не работает. По его утверждению, он не раз замечал людей в разных локациях, которые будто бы не понимают, почему и зачем там оказались. Именно таких персонажей он и сделал ключевыми героями своих снимков.
В галерее "Рамблера" - некоторые из фоторабот Франка Херфорта.