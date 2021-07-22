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"Русские сказки": Россия глазами фотографа из Германии

Стелла Шмель
18 минут назад

Фотограф из Германии Франк Херфорт создал серию работ, которую назвал "Русские сказки". Художник считает, что любое пространство всегда можно интерпретировать по-разному, оно обладает многослойностью.

Праздник, 2007
1/16 Праздник, 2007
Фото: Frank Herfort
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Соседка, 2015
2/16 Соседка, 2015
Фото: Frank Herfort
Православное бистро, 2018
3/16 Православное бистро, 2018
Фото: Frank Herfort
Администратор, 2005
4/16 Администратор, 2005
Фото: Frank Herfort
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Звонок дочери, 2012
5/16 Звонок дочери, 2012
Фото: Frank Herfort
Лифт в Киров, 2015
6/16 Лифт в Киров, 2015
Фото: Frank Herfort
С Новым годом, 2010
7/16 С Новым годом, 2010
Фото: Frank Herfort
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Слон, 2005
8/16 Слон, 2005
Фото: Frank Herfort
Прием у доктора, 2010
9/16 Прием у доктора, 2010
Фото: Frank Herfort
Ферма животных, 2018
10/16 Ферма животных, 2018
Фото: Frank Herfort
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Отдых у старого дуба, 2018
11/16 Отдых у старого дуба, 2018
Фото: Frank Herfort
Сновидение, 2015
12/16 Сновидение, 2015
Фото: Frank Herfort
Русская душа, 2005
13/16 Русская душа, 2005
Фото: Frank Herfort
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Пикник, 2010
14/16 Пикник, 2010
Фото: Frank Herfort
Мальчики заднего двора, 2015
15/16 Мальчики заднего двора, 2015
Фото: Frank Herfort
Норильск, 2014
16/16 Норильск, 2014
Фото: Frank Herfort

На протяжении десяти лет он фотографировал разные локации на территории России и других постсоветских государств, из этих снимков получился целый цикл работ.

Херфорт говорит, что в Западной Европе все четко определено. Когда вы прибываете в зал ожидания, то это всего лишь зал ожидания, офис - это офис. В России же это так не работает. По его утверждению, он не раз замечал людей в разных локациях, которые будто бы не понимают, почему и зачем там оказались. Именно таких персонажей он и сделал ключевыми героями своих снимков.

В галерее "Рамблера" - некоторые из фоторабот Франка Херфорта.

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