"Русские сказки": Россия глазами фотографа из Германии

Херфорт говорит, что в Западной Европе все четко определено. Когда вы прибываете в зал ожидания, то это всего лишь зал ожидания, офис - это офис. В России же это так не работает. По его утверждению, он не раз замечал людей в разных локациях, которые будто бы не понимают, почему и зачем там оказались. Именно таких персонажей он и сделал ключевыми героями своих снимков.