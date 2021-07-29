Новую Зеландию назвали лучшей страной для выживания

Профессор британского университета Англии Раскин Алед Джонс вместе с другими специалистами провел исследование и выяснил, что лучшей страной, где можно пережить глобальную катастрофу, является Новая Зеландия. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты зафиксировали у Новой Зеландии наибольший потенциал выживаемости, так как в стране развита система геотермальной и гидроэнергетики, есть масштабные сельскохозяйственные угодья и низкая плотность населения.

Также для выживания в сложных условиях подходит Исландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия. Лидерами рейтинга стали страны с умеренным климатом и относительно низкой плотностью населения. Кроме того, важными показателями стали способность выращивать продукты питания для населения, защищать границы от нежелательной миграции и обеспечивать регионы электроэнергией.