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Новую Зеландию назвали лучшей страной для выживания в апокалипсис

Анна Арсеньева
2 часа назад

Профессор британского университета Англии Раскин Алед Джонс вместе с другими специалистами провел исследование и выяснил, что лучшей страной, где можно пережить глобальную катастрофу, является Новая Зеландия. Об этом сообщает The Guardian.

Новую Зеландию назвали лучшей страной для выживания
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Эксперты зафиксировали у Новой Зеландии наибольший потенциал выживаемости, так как в стране развита система геотермальной и гидроэнергетики, есть масштабные сельскохозяйственные угодья и низкая плотность населения.

Также для выживания в сложных условиях подходит Исландия, Великобритания, Тасмания и Ирландия. Лидерами рейтинга стали страны с умеренным климатом и относительно низкой плотностью населения. Кроме того, важными показателями стали способность выращивать продукты питания для населения, защищать границы от нежелательной миграции и обеспечивать регионы электроэнергией.

По мнению экспертов, в мире могут случиться финансовый и климатический кризисы, разрушение природы или новая пандемия из-за ущерба, который наносят люди окружающей среде.

Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые впервые увидели свет из-за черной дыры.

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